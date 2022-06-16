المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسيشهدُ مطارُ الأميرِ محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تواصلَ قدومِ رحلات الحج من مختلف أنحاء العالم، في مشهد إيماني بديع، يُسجلُ معه ضيوفُ الرحمن أجملَ مشاعرهم لحظة وصولهم طيبةَ الطيبة.وتستقبلُ الجهاتُ المعنيةُ في المطار حجاجَ بيتِ الله الحرام بالورد المديني وتمر العجوة، ودعوات تصدح بأن يَمُنَّ اللهُ عليهم بأدائهم نُسك الحج وأن يتقبلَ منهم صالحَ أعمالهم.عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" وثَّقَت جانباً من هذه الحفاوة التي تواكب وصول ضيوف الرحمن للمدينة المنورة، وسط تنفيذ جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج لخططها الشغيلية والتنفيذية للتيسير على ضيوف الرحمن؛تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //22:49ت م0182