القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسبدأ اليوم رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، والفريق أول ركن محمد الحداد، زيارة لمصر، لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي تعقد حاليًا بالقاهرة.وأكد رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية - وفقُا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية - حرصهما على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة في ليبيا، واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.//انتهى//22:51ت م0183