إنجامينا 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيسُ التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة إنجامينا ، بوفد الجمعية الأفريقية للمياه، برئاسة رئيس الجمعية، سيلفان أوشر.وتناولَ اللقاءُ - وفق موقع رئاسة جمهورية تشاد، اليوم- سبلَ تعزيزِ التعاون المشترك والرقي بقطاع المياه في دول القارة الأفريقية.وتضمُّ الجمعيةُ الأفريقية للماء شبكةً تتكون من حوالي مئة شركة من الشركات الأعضاء موزعة في القارة الأفريقية،وتعمل على تحسين أداء شركات المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسهم أيضا في التأثير على سياسات القطاع في أفريقيا ومواكبة أعضائها لتحقيق الأهداف التي حددها المجتمع الدولي.// انتهى //23:08ت م0184