الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأتاحَت منطقةُ "بوليفارد رياض سيتي" لعشاق الترفيه والألعاب والسينما الدخول إلى المنطقة مجانًا،تزامناً مع الإجازة الأسبوعية المطوَّلة.وتميَّزتِ المنطقةُ بتوفيرها خياراتٍ ترفيهيةً تتناسبُ مع جميع الفئات العمرية، من خلال تفعيل مجالات الثقافة والتكنولوجيا والأزياء، عبرالمسارح الغنائية والألعاب الإلكترونية والمتاجر العالمية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتكاملة،التي تناسبُ مختلفَ شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.وأبدى الزوَّارُ إعجابَهم بالخيارات الترفيهية المتنوعة،والإمكانات غير المحدودة في المزج الإبداعي بين التسلية والتجارب المتنوعة والمذاقات العالمية الفريدة،مما جعل المنطقة الوجهة الترفيهية الأكثر تنوعًا،لما تتضمنه من أنشطة وأماكن جذب تلبي مختلف الأذواق.وتستقبلُ المنطقةُ زوَّارَها والاستفادة من مواقفها المخصصة للسيارات أسبوعياً من يوم الأحد إلى الأربعاء دون مقابل، فيما تحتسبُ قيمةُ الوقوف خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بـ10 ريال للساعة الأولى، و5 ريالات لكل ساعة إضافية.وتمثلُ "بوليفارد رياض سيتي" إحدى أبرز الوجهات الترفيهية السعودية،إذْ تضمُّ مجموعةً من المقاهي العالمية،والمطاعم ذات المذاقات المتنوعة،وعددًا من الحدائق والمسارح،إضافة إلى النافورة الراقصة، وتُفتحُ أبوابُ المنطقة مجانًا طيلة أيام الأسبوع،من الساعة الرابعةعصرًا حتى الرابعة فجرًا؛لتمكين الزوَّار من الوصول إلى الفعاليات الترفيهية المتنوعة عبر مداخل وبوابات حديثة.// انتهى //23:46ت م0185