‏‎عسير 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية المصرية،لبيعه (29) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير،وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.‏‎وأكَّدَتِ القواتُ أنَّ عقوبةَ بيعِ الفحم المحلي غرامةٌ تصلُ إلى (16) ألف ريالٍ لكل متر مكعب،حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //23:51ت م0186