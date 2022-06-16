نيويورك 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 741.46 نقطة إلى 2.42% ليغلق عند 29927.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 123.22 نقطة إلى 3.25% إلى 3666.77 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 453.05 نقطة إلى 4.08% إلى 10646.10 نقطة.// انتهى //23:55ت م0187