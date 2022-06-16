واشنطن 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسرَصَدَتِ الولاياتُ المتحدةُ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 84 إصابةً بجدري القردة في تسع عشرة ولايةً.وأَوَضَحَتْ مراكزُ السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) أمس، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ رُصِدَتْ في ولاية أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيفادا، ونيويورك، وأوهايو، وأكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.// انتهى //00:17ت م0001