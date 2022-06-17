حفر الباطن 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واساختتمت أمس الخميس ، فعاليات ملتقى الاستثمار بمحافظة حفر الباطن 2022 الذي نظمته غرفة المحافظة بالتعاون مع ‫وزارة الاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة وأكثر من 80 رجل وسيدة أعمال ومستثمرين.وتناول الملتقى الذي استمر يومين، عدداً من المحاور أبرزها مقومات ومزايا الاستثمار في المحافظة، والتعريف بالتطورات المتعلقة بمنظومة السياسات والتشريعات الاستثمارية وانعكاسها على البيئة الاستثمارية فيها، والتعريف بملامح الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجهات المشاركة والمبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والمستثمرين، والخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار لقطاع الأعمال بالمملكة.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع قطاع الأعمال وتعزيز دور الجهات في خدمة الاستثمار في المحافظة والتعريف بالمزايا والمقومات الاستثمارية لحفر الباطن والقطاعات الاستثمارية الواعدة فيها، وتعزيز العمل المؤسسي مع وزارة الاستثمار بما يضمن توحيد الجهود وتكاملها لخدمة الاستثمار.وأوضح نائب رئيس غرفة حفر الباطن متعب المطيري، أن الغرفة تهدف من إقامة هذه الفعاليات إلى تطوير آليات الأداء في مختلف المجالات لتواكب التطورات المتسارعة في تنويع وتنظيم الأعمال الاستثمارية والاقتصادية وبَحث التحديات وتطوير منظومة وآليات حصول المستثمرين على كافة المزايا والتسهيلات والحوافز الاستثمارية بالمحافظة، داعياً المهتمين من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمستثمرات للتواصل مع الغرفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة.فيما ألقى المستشار ناصر الطويان، كلمة وزارة الاستثمار عدّ خلالها الملتقيات الاستثمارية منصة مثالية تجمع القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار والرؤى، وبلورة التصورات والمقترحات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون، وتنسيق الجهود وتكاملها وصولاً الى بناء شراكات فاعلة مع قطاع الأعمال والتي تُعد مرتكزات رئيسية تنطلق منها وزارة الاستثمار لتفعيل رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى تمكين شركات القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم لنمو الاستثمارات في مختلف مدن ومناطق المملكة ومنها حفر الباطن نظراً لمزاياها التنافسية وخصائصها السكانية وموقعها الجغرافي ومواردها وثرواتها الطبيعية.ونوه إلى أن إقامة ملتقى الاستثمار في حفر الباطن ٢٠٢٢ يأتي في ظل تطورات مهمة شهدتها الجوانب التنظيمية والنظامية المتعلقة بالاستثمار خلال العامين الماضيين والتي يجب أن يطلع عليها المشاركين لتوضيح أبعادها وأهميتها وأثرها على الاستثمار في المملكة.وفي ختام الملتقى تم تكريم ممثلي الجهات المشاركة في الملتقى.// انتهى//01:23ت م0006