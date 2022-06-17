طرابلس 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسالتقى رئيسُ مجلسِ النواب الليبي، عقيلة صالح، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز.وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم أنه تم - خلال اللقاء- بحثُ سير أعمال لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في المسار الدستوري في جولتها الثالثة التي تنعقدُ هذه الأيام بالعاصمة المصريةالقاهرة.// انتهى //02:20ت م0007