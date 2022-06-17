سياسي / رئيسُ مجلسِ النواب الليبي يلتقي بالمسؤولة الأممية حول ليبيا
الجمعة 1443/11/18 هـ الموافق 2022/06/17 م واس
طرابلس 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واس
التقى رئيسُ مجلسِ النواب الليبي، عقيلة صالح، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم أنه تم - خلال اللقاء- بحثُ سير أعمال لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في المسار الدستوري في جولتها الثالثة التي تنعقدُ هذه الأيام بالعاصمة المصرية
القاهرة.
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