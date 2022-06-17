الدمام 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد أمس، اجتماعه السادس برئاسة فاضل النمر، وذلك بمقر الاتحاد بالمنطقة الشرقية.وشهد الاجتماع عرض ملخص نتائج الاستراتيجية الخاصة بالاتحادات الرياضية المنبثقة من مبادرات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية "استراتيجية دعم الاتحادات"، والتي حقق من خلالها الاتحاد ممثلاً بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، المعايير المطلوبة واستحقاق كامل الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، كما ناقش الاجتماع البرامج والأهداف المستقبلية للاتحاد والخاصة بالمشاركات الدولية للمنتخبات وتطوير عمل عدد من اللجان العاملة بما يواكب تطلعات الاتحاد.واقر مجلس ادارة الاتحاد مشاركة ناديي مضر والخليج في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" 2022 المقرر إقامتها في أكتوبر القادم، بالإضافة للموافقة على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بمشاركة لاعبين أجنبيين فقط في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للموسم القادم 2022-2023، فيما ناقش المجلس إعادة النظر في تشكيل ثلاث لجان عاملة على ان يتخذ القرار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.// انتهى //03:09ت م0009