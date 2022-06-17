الطائف 18 ذوالقعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسإنطلق أمس بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف الحفل الأول من موسم سباقات الطائف 2022 الذي يعود مجدداً بتطور يشمل جميع الأصعدة الفنية، سباقياً و مالياً من حيث الجوائز وصولاً للكؤوس الكبرى التي تم إستحداثها وتطوريها والبطولات الجديدة.و استهلت الفرس منوة العين الفوز بالشوط الأول لتسجل اسمها اول المنتصرين في هذا الموسم.يُذكر أن ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز يشهد هذا الموسم ثلاثة أيام سباقية هي الخميس والجمعة والسبت إذ تستعد الخيل للمنافسة خلال هذه اليومين على عدة كؤوس وجوائز أبرزها الحدث الرئيسي هذا الأسبوع المتمثل في كأس إمارة منطقة مكة المكرمة الذي يجمع نخبة من أقوى الخيول الطامحة للظفر بالكأس وتسجيل إسمها كأول ابطال كؤوس الموسم.كما تقام عدة أشواط إضافية بارزة هي شوط تحدي نادي سباقات الخيل و شوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.وكان نادي سباقات الخيل قد أعلن مؤخراً عن تدشين قناة متخصصة لتغطية سباقات الخيل في المملكة، ووقع النادي إتفاقية مع شركة الرياضة السعودية (SSC) لبيع الحقوق الحصرية الخاصة ببث سباقات الخيل وذلك لمدة عام إبتداء من موسم سباقات الطائف 2022 حتى الإنتهاء من موسم سباقات الرياض.// انتهى //04:18ت م0010