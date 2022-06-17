القطيف 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسانفرد فريق الصفا بصدارة ترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لفئة الكبار، بتحقيقه العلامة الكاملة بواقع 4 تقاط، بعد فوزه أمس، على نظيره النور بنتيجة شوطين دون مقابل، ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.وجاء فريق الخليج في مركز الوصافة برصيد نقطتين وبفارق الأشواط عن النور الذي حل ثالثاً بنفس الرصيد، ثم الثقبة في الترتيب الرابع والأخير بدون أي نقطة.وجاءت نتائج مواجهات الجولة الثانية بفوز الخليج على الثقبة بشوطين دون مقابل لعدم اكتمال العدد القانوني للاعبي الثقبة، وفي المواجهة الثانية كسب الصفا نظيره النور بنتيجة شوطين نظيفين، ليتصدر بذلك المنافسة، وحصل لاعبه فيصل قريش على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وستختتم اليوم، منافسات البطولة بلعب مباريات الجولة الثالثة والاخيرة، إذ يلتقي الصفا مع الثقبة عند الساعة 6:00 مساءً، ويلعب في المواجهة الثانية النور مع الخليج في تمام الساعة 6:45 مساءً.// انتهى //04:18ت م0011