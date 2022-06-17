القطيف 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واتمسك فريق النور بصدارة ترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين، بعد أن واصل حصد العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 10 نقاط، بعد فوزه للمرة الخامسة على التوالي في مواجهته ضمن اليوم الرابع من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.وحل الخليج في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق الأشواط عن الابتسام الذي جاء ثالثاً بنفس عدد النقاط، ثم الصفا رابعاً بـ 6 نقاط، والمحيط خامساً بـ 4 نقاط، والخويلدية في المركز السادس بنقطتين، والحزم في المركز السابع بدون أي نقاط.وأسفرت نتائج مباريات اليوم الرابع من البطولة عن فوز النور على الصفا بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفوز الخليج على المحيط بنتيجة شوطين دون مقابل، وبنفس النتيجة تغلب فريقا الخويلدية والمحيط على فريق الحزم، وحصل على جوائز أفضل لاعب في المواجهات تباعاً: حسين الصفواني من النور، حسين العبدالله من المحيط، قاسم الخويلدي من الخويلدية، أحمد طويلب من المحيط.وستقام مواجهات اليوم الخامس والأخير من البطولة اليوم، بمواجهتين ستحدد بطل المنافسة، حيث سيلعب في أولى المواجهات الابتسام مع الخويلدية عند الساعة 4:30 مساءً، وستختتم البطولة بمواجهة النور مع الخليج في تمام الساعة 5:15 مساءً.// انتهى //04:19ت م0012