الطائف 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأقامت الكلية التقنية بالطائف حفلها الختامي لهذا العام التدريبي وذلك بحضور عميد الكلية خالد الغامدي ووكلاء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية من مدربين وإداريين.واشتمل الحفل على عرض تقديمي تحدث عن أبرز ماتحقق في رحلة الكلية للتحول الرقمي .وأبرز ماتم تحقيقه على مستوى الجداول والاختبارات والتدرب الإلكتروني خلال العام التدريبي.ثم عرض اخرعن جهود الكلية في الحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل المركز الوطني للتعليم والتدريب ( مسار ), بالاضافة الى جهود الوكالة في تحسين الخدمات المقدمة للمتدربين.واختتم العرض عن برنامج مساند الإلكتروني لطلبات الصيانة والذي تم إطلاقه خلال هذا العام.وفي نهاية الحفل ألقى عميد الكلية كلمة قدم من خلالها شكره وتقديره لجميع العاملين مبيناً أن ماتحقق من إنجازات هو نتيجة لجهود فريق العمل الذي ساهم طوال العام التدريبي في تنفيذ كافة البرامج والفعاليات التي كان لها دور كبير في إبراز الكلية على كافة المستويات.وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع المشاركين بشهادات تقديرية وهدايا قيمة.// انتهى //04:20ت م0013