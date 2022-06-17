جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واساستعرضت ورشة العمل التعريفية التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس ، حزمة من المعلومات عن برنامج التنمية الريفية المستدامة " ريف "، وتعريفًا بقطاع القيمة المضافة، وأبرز المستهدفات وآلية الدعم، والأهداف الإستراتيجية للبرنامج في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.وقدمت الورشة مدير قطاع القيمة المضافة ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مها دغريري، تحت عنوان " فرص الدعم التنموية للمزارعين وأسرهم ببرنامج التنمية الريفية " ، مستهدفًا اللقاء المزارعين وأسرهم والجمعيات الزراعية والمزارعين والمهتمين بالتنمية الريفية، وشرحت الورشةُ فرصَ الدعم المالي والشروطَ الخاصةَ بالقبول في برنامج الدعم "ريف"، والقطاعات المشمولة بالدعم، إضافة إلى شرح مفصل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة.وشرحت مديرة قطاع القيمة المضافة ببرنامج " ريف " الأهداف الرئيسة لدعم الأسر الريفية المنتجة كتوليد مشاريع صغيرة مستدامة، وإمتلاك أجهزة وأدوات تساعد على الإستدامة وزيادة الإنتاج، والتشجيع على رفع الجودة وتحسين التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق ، إلى جانب رفع مشاركة المرأة والشباب في مناطق الإنتاج الريفية، مبينةً أن متطلبات التقدم للاستفادة من برنامج " ريف " تتمثل في شهادة الأسر المنتجة، ووثيقة العمل الحر، وتوفير الاشتراطات الصحية والفنية ، ورفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية، مع الالتزام بجميع الأحكام والقواعد الخاصة بالدعم.كما احتوى برنامج الورشة زيارة نماذج للمزارع المتخصصه في زراعة وإنتاج الفٌل والنباتات العطرية ومزارع الفاكهة والسياحة الريفية بمحافظة القنفذة ، فيما زارت مدير قطاع القيمة المضافة ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في وزارة البيئة والمياه والزراعة مركز "سليسلة " أحد المراكز التابعة لجميعة الفيصلية الخيرية النسوية بجدة التي لديها اهتمامات بما يخص الأسر الفقيرة والمعاقين والأيتام حيث تقوم على التنمية الشاملة في كل الفئات التي تخصهم ، والتي تركز على المنتجات الحرفية كالسعف والسدو حيث تقوم الجمعية في تطوير منتجات أخرى من أشجار النخيل.// انتهى //06:01ت م0017