عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة على محافظة ينبع ومركز الرايس
الجمعة 1443/11/18 هـ الموافق 2022/06/17 م واس
المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
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