المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسنفذ فريق فرسان الصُفّة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة المنورة برنامج بعنوان " تقبلني كما أنا " وذلك بمقر الابتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.واشتمل البرنامج الذي يأتي ضمن مشروع أكاديمية أجيال فرسان الصُفّة التطوعية مستهدفا طالبات الابتدائي وفتيات جمعية جنا بالمدينة المنورة ، على كيفية التعامل بالخلق الذي حثنا عليها ديننا الإسلامي وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وحرص حكومتنا الرشيدة في نشر الوعي وتنمية ثقافة المجتمع بما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة لهم وتسهيل احتياجاتهم بأكملها بالإضافة إلى أنشطة وبرامج ثقافية.وفي ختام البرنامج قُدمت الهدايا للطالبات وفتيات الجمعية.// انتهى //07:28ت م0020