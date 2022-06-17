القاهرة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأمن والاستقرار ركيزة تنمية أفريقيا، داعيًا إلى تغيير وجه القارة وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وتناولت التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مواجهة تغير المناخ.ونشرت صحف الجمعة تأكيد رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا حرصهما على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.وأنبأت عن اعتقال قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أمس، قيادياً بارزاً متمرساً فى صناعة القنابل فى تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية إنزال جوي في شمال سوريا.وتحدثت صحف القاهرة عن الإضراب العام الذي شهدته تونس، ودعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطابة بتحسين أوضاعهم، واحتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.// انتهى //09:50ت م0023