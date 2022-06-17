تونس 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على العلاقات التونسية الإماراتية والتونسية اليابانية، في ضوء المحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع وفد إماراتي برئاسة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية شخبوط بن نهيان آل نهيان، تناولت سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.وأوردت فحوى المحادثات التي أجرتها نجلاء بودن مع رئيس المنظمة اليابانية للتنمية في إفريقيا تاتسيرو يانو، أكدت خلالها بودن على مزيد تدعيم علاقات التعاون والشراكة بين تونس واليابان.ونقلت المقابلة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع إحدى وسائل الاعلام الفرنسية حيث خاض خلالها حول أبرز الملفات التي عمل على إنجازها.// انتهى //09:50ت م0024