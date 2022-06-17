جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:59ت م0026