رام الله 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.وذكرت مصادر محلية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين وأطلقت وابلا من الرصاص صوب مركبة ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة الذين كانوا بداخلها, فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال إثر ذلك نتج عنها إصابة ثمانية فلسطينيين .وأدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في جنين, محملةً حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الاوضاع.وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية "بالتحرك الجدي من خلال الضغط الفاعل على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على أبناء فلسطين قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة.// انتهى //12:15ت م0027