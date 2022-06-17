عام / صحة حائل تُنفّذ 993 جولة رقابية خلال شهر مايو الماضي
الجمعة 1443/11/18 هـ الموافق 2022/06/17 م واس
حائل 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واس
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة مكافحة العدوى خلال شهر مايو الماضي ٩٩٣ جولة رقابية، شملت 763 زيارة لمنشآت صحية خاصة، و 230 زيارة على منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة.
وبينت صحة حائل أنها رصدت 27 مخالفة منها 20 أُحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و 7 مخالفات جرت إحالتها إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية.
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12:16ت م
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