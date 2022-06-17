لندن 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير بنك انجلترا المركزي من استمرار الإرتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد أن رفع تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 11 % مقارنة مع الهدف الرسمي عند 2.0 %.ونقلت دعوة السلطات البريطانية للمواطنين لتوخي الحذر وإتباع التوجيهات الصحية مع قدوم موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد إلى أكثر من ثلاثين درجة مئوية.وتطرقت الصحف إلى محادثات المناخ التي استضافتها مدنية بون الألمانية، مشيرةً إلى الدعوات لتقديم المساعدات للدول الفقيرة لمجابهة التغييرات المناخية.// انتهى //12:53ت م0031