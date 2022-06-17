واغادوغو 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسندد الاتحاد الأفريقي بشدة الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون نهاية الأسبوع الماضي، ضد سكان بلدة "سيتينغا" شمالي بوركينافاسو، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 86 قتيلاً.ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان الهجوم بأنه "اغتيال مروع"، معبرا عن تضامنه مع أسر الضحايا، وسلطات بوركينافاسو.من جهته دعا الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو العقيد هنري سانداوغو داميبا،خلال زيارته أمس مكان الحادث السكان إلى تعاون صريح مع قوات الدفاع والأمن من أجل أن تحقق المعركة نجاحا كاملا.// انتهى //14:49ت م0035