مقديشو 18 ذو القعدة 1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م واستصدت وحدات من الجيش الصومالي ،اليوم، لهجوم إرهابي مخطط نفذته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد منطقة متبان بإقليم هيران.وأكد المسؤولون الذين يقودون العملية وفق وكالة الأنباء الصومالية، عملية التصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة للعناصر الإرهابية.وأضافت الوكالة أن عمليات مطاردة فلول العدو الإرهابي تجري حاليا في منطقة متبان بالقيم هيران، حيث يسعى الجيش الصومالي إلى القضاء على الخلايا المتطرفة من كافة أرجاء البلاد وحماية المدنيين.// انتهى //15:03ت م0037