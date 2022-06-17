الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسوافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تسجيل جمعية "أصدقاء رواد الكشافة" بمنطقة الرياض ومقرها الرئيسي في محافظة المجمعة في إطار سعي المركز إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية.وتضمن تشكيل مجلس الإدارة للجمعية في دورته الأولى، واللائحة الأساسية للجمعية التي تُشرف عليها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتهدف الجمعية وفق اللائحة الى تأهيل وتدريب القادة والرواد والمرشدات في المجال الكشفي وتعزيز العمل التطوعي للفرق الكشفية والمساهمة في إنشاء الفرق التطوعية ودعم المبادرات في المجال الكشفي، بالإضافة إلى توعية القادة الكشفيين ورواد ومرشدات الكشافة بأهمية العمل التطوعي.// انتهى //15:09ت م0038