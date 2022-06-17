جدة 18 ذو القعدة 1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م واسأسهمت فعاليات وبرامج موسم جدة في صقل المواهب الوطنية ودعمهم لتطوير مهاراتهم، واكتشاف أنفسهم عبر مناطق الموسم المختلفة.وفي معرض الفنون بمنطقة جده آرت بروميناد تقدم الرسامة أشجان الشهراني نفسها بقوة برسوماتها التي تقدمها في كافة المجالات، حيث تبرز في الفنون التي تعبر عن شخصيتها من خلال الفن السريالي والتشكيلي والتأثيري، كما تطورت موهبتها لتتمكن من إتقان الفنون الزيتية في الرسومات.وبينت الشهراني أن الشغف قادها إلى أن تحقق أمنياتها من تقديم دورات متخصصة في الرسم، حيث تمارس الهواية منذ أكثر من 20 عاماً، مشيرةً إلى أن موسم جدة منحها فرصة لتقديم نفسها للزوار والسياح؛ كونه أول معرض تشارك فيه بالدعم الكبير الذي قدمه لها موسم جدة.وحول الرسومات التي تعبر عن ذاتها ترجمت رسوماتها لمجموعة من القصص التي تهدف من خلالها إلى تخفيف المعاناة على من يصيبه المرض وتحقيق النتائج الإيجابية.// انتهى //15:11ت م0039