أبها 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأبرمت هيئة تطوير منطقة عسير مذكرة تفاهم مع شركتي (جاذر إن – ومبات) المتخصصة في مجال الإيواء استعداداً لموسم عسير السياحي.وتهدف المذكرة إلى زيادة عرض وتنوع مرافق الإيواء السياحي في المنطقة، من خلال تسجيل أكثر من 10 آلاف وحدة في هذا العام، وسيتمكن السياح من خوض تجربة محلية واستكشاف عسير عن قرب لرفع معدل الإنفاق ومعدلات الإقامة، وتوفير دخل إضافي لسكان عسير المستفيدين.وتضمنت العمل على إقامة البرامج وورش العمل لدعم أصحاب وملاك وحدات الإيواء السياحي الخاصة وبيوت العطلات في منطقة عسير، وإطلاق حملات تسويقية مشتركة لترويج السياحة ونشر الوعي في هذا النوع من وحدات الإيواء لأهالي المنطقة والسياح.وتأتي المذكرة المبرمة بين هيئة تطوير عسير ومنصات السكن التشاركي في إطار التعاون الوثيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة؛ التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ والتي تسعى لوضع السعودية على خارطة السياحة العالمية؛ وترسيخ مكانة عسير كوجهة سياحية عالمية فريدة.// انتهى //15:11ت م0040