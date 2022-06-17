إسلام آباد 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 218 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومناطق بيشاور وأبيت آباد ووادي سوات ومالاكند وشيترال.// انتهى //15:17ت م0041