الرباط 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسعقد قطاع الشراكات والتعاون الدولي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا افتراضيا اليوم، لبحث مسار التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة خماسية موجهة إلى الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمتين، للمساهمة في تسريع تحقيق هذه الدول لأهداف التنمية المستدامة للعام 2030.كما أكد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون بينهما، وتعزيز التواصل والعمل المشترك في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشؤون الاجتماعية، خدمة للعالم الإسلامي، لتتكامل البرامج والمشروعات التي تضطلع بها الإدارات والأقسام ذات الصلة بالمنظمتين.// انتهى //15:55ت م0045