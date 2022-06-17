بروكسل 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسيعقد مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعًا يوم الاثنين المقبل على المستوى الوزاري في لوكسمبورغ ويستعرضون الشؤون الجارية ،كما سيتمكن الوزراء من تبادل الآراء بشأن الأحداث الأخيرة والتطورات السريعة في العلاقات الخارجية.وسيناقش المجلس بعد ذلك آخر التطورات في القرن الأفريقي، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.كما سيتبادل المجلس وجهات النظر حول الحرب الروسية الأوكرانية ، في ضوء الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي يومي 30 و31 مايو 2022 .// انتهى //15:59ت م0046