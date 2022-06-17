الخرطوم 18 ذو القعدة 1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، بدار السكن، مساء أمس، حفل وداع لسفير دولة الكويت لدى السودان بسام محمد القبندي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، وعميد السلك الدبلوماسي، والسفراء العرب المعتمدين بالسودان.ورحب السفير جعفر في بداية الحفل، بالضيوف، وأكد على عمق وتجذر العلاقات بين الدول العربية والسودان، وقال: سنواصل العمل لنلبي تطلعات شعوبنا، مشيداً بجهود السفير القبندي، متمنياً له التوفيق في محطته الجديدة.من جهته أعرب السفير الكويتي عن شكره وتقديره للسفير جعفر على التكريم وكرم الضيافة، منوهاً بحرص المملكة على تعميق أواصر الأخوة مع بلاده في مختلف المجالات، مشيداً بمستوى التعاون في الفترة التي قضاها بالسودان.من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج على المكانة الكبيرة للمملكة في الأوساط العربية والإسلامية والعالمية.وفي ختام الحفل تم تكريم المحتفى به من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين بهدايا تذكارية "سودانية الهوية"، في لفتة وجدت الإشادة والتصفيق من الحضور، كما تم تكريم المحتفى به من قبل وفد الخطوط الجوية السعودية التي حضرت الحفل إلى جانب وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //16:36ت م0049