تعز 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 59 طنًا و599 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 3,342 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى//17:27ت م0058