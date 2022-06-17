أبوجا 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية نيجيريا الاتحادية المتضمنة 50 طنًا من التمور، سلّمها نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا المستشار إبراهيم بن حامد الغامدي، بحضورمدير المنطقة السفير مصطفى توندي منكيلا، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة أبوجا.وأبدى السفير مصطفى منكيلا عن شكره وامتنانه لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من مساعدات إنسانية للمحتاجين في بلاده شملت جميعالجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //17:28ت م0059