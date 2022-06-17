الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض المدينة المنورة للكتاب الذي افتتحه أمس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، والذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 25 من شهر يونيو الحالي، بمشاركة أكثر من "300" دار نشر، وتنظيم أكثر من "80" فعالية.وقد جهزت الوزارة جناحاً متميزًا يضم عددًا من الأركان التي تعرض إصدارات الوزارة من الكتب العلمية المختلفة، وعرض لكافة إصدارات مجمع الملك فهد من المصحف الشريف وترجمة معانيه بعدة لغات عالمية، كما يحتوي الجناح على ركن خاص لعرض وتوزيع إصدارات الوزارة على رواد المعرض،التي تجسد رسالتها في ترسيخ الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات المتطرفة.‏كما يضم الجناح شاشات ‏المكتبة الإلكترونية وهي شاشات تفاعلية رقمية وضعت لزوار المملكة وضيوف الرحمن للاستفادة من العلوم الشرعية بأحدث الطرق وأسهلها حيث تحتوي على 99 كتاباً ب 28 لغة ، كما يشتمل الجناح على موقع المكتبة الإلكترونية الإسلامية حيث تضم أكثر من 3000 مادة علمية مرئية وصوتية ومقروءة بعدد 30 لغة.// انتهى //17:28ت م0060