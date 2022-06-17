جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واس‏‎تشهد الأكلات الشعبية بمنطقة جدة التاريخية إقبالاً كبيراً من قبل زوار موسم جدة خصوصاً الزوار من خارج المملكة الذين يستهويهم تنوع الأكلات الشعبية، ويحرصون على تذوقها والتعرف على أنواعها.وبين عبق الماضي الجميل وروح الحاضر تختلط روائح الأكلات الشعبية في شوارع وساحات جدة التاريخية لتشعر الزائر وكأنه في رحلة في الماضي الجميل بين المباني القديمة ووسط سكانها، بين رائحة كباب الميرو إلى الكبدة والبليلة والفتوت والشريك وتعدد الخيارات بينها.وأكد الباعة أن الأكلات الشعبية يميزها إعدادها بالطرق التقليدية، ومنذ انطلاق الموسم ارتفع الإقبال عليها خاصة من السياح الأجانب الذين يحرصون على تذوق الأكلات الشعبية والتقليدية، والتعرف على طرق إعدادها، التي جذبت اهتمامهم ورغبتهم في تجربة طبخها وتعلم إعدادها بنفس النكهات .// انتهى //17:28ت م0061