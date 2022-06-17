الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسعقد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي للفروسية انغمار دي فوس في مدينة لوزان في سويسرا.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات العلاقة برياضة الفروسية وبطولاتها، على غرار ترتيبات المملكة لاستضافة نهائي كـــــأس العالم لقفز الحواجــــز والترويض في الريـــــاض 2024م، والبطولة التجريبية في فبراير 2023م، إلى جانب بحث تفاصيل برنامج التضامن وطرق تطبيقه والاستفادة منه لتطوير رياضة الفروسية في المملكة.يذكر أن الاتحاد الدولي للفروسية أعلن في نوفمبر 2019م اختيار العاصمة الرياض لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024م، والتي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.من جهته أكد سمو رئيس اتحاد الفروسية أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك، والسعي إلى بحث السبل والآليات المثلى لتطوير رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد، لافتاً الانتباه إلى استعدادات اتحاد اللعبة في المملكة لاستضافة الرياض لنهائيات كأس العالم، إذ تسير وفق الخطة المرسومة والموضوعة من قبل الاتحاد السعودي للفروسية، منوهاً بالدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من القيادة الرشيدة، والمتابعة والاهتمام الذي يوليه سمو وزير الرياضة لبرامج الاتحاد كافة، وتوفير الإمكانيات، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في تطوير قطاع رياضة الفروسية، ومكّن الاتحاد من استضافة أحداث عالمية بارزة في هذه الرياضة.// انتهى //17:55ت م0064