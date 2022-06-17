الرياض 18 ذو الحجة 1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م واسيقيم سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، مساء الأربعاء المقبل 22 يونيو 2022م، حفلاً رسمياً، في سكنه بالحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للاستقلال واليوم الوطني لبلاده جمهورية جيبوتي الشقيقة.ونوه السفير بامخرمة بهذه المناسبة، بمتانة وعمق العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة، واصفاً هذه العلاقات بأنها من أعمق العلاقات وأمتنها، مشيداً في الوقت نفسه بمواقف المملكة الأخوية تجاه جيبوتي في مختلف الظروف والمناسبات.كما شكر ـ بصفته عميد السلك الدبلوماسي ـ، وزارة الخارجية في المملكة على ما تجده البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة من تعاون كبير في سبيل أداء عملها.كما أشاد بانعقاد اللجنة المشتركة الجيبوتية ـ السعودية في دورتها الرابعة بالرياض، التي كان من مخرجاتها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تؤطر التعاون الاقتصادي والتنموي والسياسي بين البلدين الشقيقين.ودعا سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، الله أن يحفظ للمملكة العربية السعودية أمنها وأمانها وأن يحفظ قيادتها وشعبها ويديم الرخاء والازدهار على بلاده وعلى المملكة.// انتهى //18:07ت م0066