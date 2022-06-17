الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسرأس رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، أمس اجتماع مجلس الإدارة السادس، والذي عُقد في المنطقة الشرقية.وشهد الاجتماع عرض ملخص نتائج الإستراتيجية الخاصة بالاتحادات الرياضية المنبثقة من مبادرات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية "إستراتيجية دعم الاتحادات"، والتي حقق من خلالها الاتحاد ممثلاً بلجنة التخطيط الإستراتيجي والتطوير، المعايير المطلوبة واستحقاق كامل الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، كما ناقش الاجتماع البرامج والأهداف المستقبلية للاتحاد والخاصة بالمشاركات الدولية للمنتخبات وتطوير عمل عدد من اللجان العاملة بما يواكب تطلعات الاتحاد.وأقر مجلس إدارة الاتحاد مشاركة ناديي مضر والخليج في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" 2022 المقرر إقامتها في أكتوبر القادم، بالإضافة للموافقة على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بمشاركة لاعبين أجنبيين فقط في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للموسم القادم 2022-2023، فيما بحث المجلس موضوع إعادة النظر في تشكيل ثلاث لجان عاملة على أن يتخذ القرار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.// انتهى //18:08ت م0067