الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اليوم، اختيار المملكة لاستضافة بطولة العالم لكرة الطاولة لذوي الإعاقة في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2022.وجاء الإعلان الرسمي في موقع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مبيناً أن اختيار المملكة جاء بناءً على ما تتمتع به من إمكانيات عالية لاستضافة بطولات دولية، إلى جانب جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار ومجلس إدارته في تقديم ملف استضافة مميز من خلال العرض الذي قدم لوفد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الذي زار الرياض قبل أسبوعين للوقوف على استعدادات المنشآت والصالات التي ستقام عليها المباريات والتدريبات، إضافة للمنشآت الطبية والداعمة للبطولة، علاوة على الدعم الذي يحظى به اتحاد الطاولة في المملكة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.من جانبه شكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تجده رياضة الوطن عموماً، مؤكداً أن ذلك الدعم أسهم في تمكّن اتحاد اللعبة من تحقيق الانجازات والبطولات إلى جانب الوصول لاستضافة بطولات عالمية كبرى، عادّاً ذلك الدعم محفزًا كبيرًا، لاسيما مع المتابعة والاهتمام من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.// انتهى //18:08ت م0068