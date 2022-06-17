الرباط 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر، حيث بحثا مستجدات التعاون بين المنظمتين.وخلال هذا اللقاء استعرض الدكتور المالك التطوير والتحديث الذي تشهده الإيسيسكو، سعيا للانفتاح على العالم في مجالات التربية والعلوم والثقافة، لخدمة الدول الأعضاء، والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وقدم رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات والمراكز بالمنظمة بالمناسبة عروضا حول أبرز البرامج التي تعمل عليها المنظمة، وتوجهاتها الإستراتيجية.من جانبه أشاد المدير العام للألكسو ببرامج وخطط عمل الإيسيسكو، مؤكدا أن زيارته تهدف لتأكيد مصداقية التعاون بين المنظمتين لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن الألكسو جاهزة لمزيد من التعاون والعمل الجاد مع الإيسيسكو في عدد من البرامج، وتبادل المنشورات والمنتجات العلمية بين المنظمتين.// انتهى //18:45ت م0069