الرباط 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الرباط اليوم، بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) الدكتور محمد ولد أعمر، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الـ 7 لليونيسكو حول تعليم الكبار الذي ينعقد في مراكش.وتناولت مباحثات الجانبين استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بمنظمة الألكسو، واستكشاف مجالات أخرى لتطوير الروابط الثنائية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.// انتهى //18:48ت م0070