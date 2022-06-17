عام / وزير الخارجية المغربي يلتقي بالمدير العام للألسكو
الجمعة 1443/11/18 هـ الموافق 2022/06/17 م واس
الرباط 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الرباط اليوم، بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) الدكتور محمد ولد أعمر، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الـ 7 لليونيسكو حول تعليم الكبار الذي ينعقد في مراكش.
وتناولت مباحثات الجانبين استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بمنظمة الألكسو، واستكشاف مجالات أخرى لتطوير الروابط الثنائية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
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