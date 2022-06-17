نابلس 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين ومتضامنين أجانب، اليوم، نتيجة لقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات رافضة للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين بالفعاليات ضد الاستيطان في بلدة بورين جنوب نابلس، مما أدى لوقوع أكثر من 33 إصابة في صفوفهم.كما اقتحم عشرات المستوطنين خربة طانا قرب بيت فوريك شرقي نابلس، حيث أدوا طقوسا تلمودية، واعتدوا على الفلسطينيين الموجودين في المكان.واقتحم عشرات المستوطنين أيضا، بحماية قوات الاحتلال، نبع قريوت في بلدة قريوت جنوب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال ومستوطنيه.كما أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.من جانب آخر، أصيب مُسن بجروح ورضوض، إثر اعتداء المستوطنين عليه أثناء عمله بأرضه شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.// انتهى //18:49ت م0071