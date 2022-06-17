روما 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسانطلق في إيطاليا ،اليوم، المؤتمر الأول لوزراء ثقافة البحر المتوسط الذي يهدف إلى وضع دبلوماسية ثقافية وإستراتيجيات مشتركة للحفاظ على الثقافة وتنميتها بوصفها تراثا مشتركا.وخلال فعاليات المؤتمر تم إطلاق "مبادرة نابولي" للتعاون الثقافي في البحر المتوسط، ومحاربة الاتجار بالبشر.وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية حماية التراث الثقافي من الأضرار الناجمة عن الأزمات الدولية والاتجار غير المشروع وكذلك مكافحة تغير المناخ ، ودور الثقافة في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أجندة 2030 للأمم المتحدة.كما يتضمن الجدول، مناقشة إنشاء برامج جديدة للاتحاد الأوروبي، مخصصة لدعم الثقافة في البحر المتوسط ، بناء على الأهداف الإستراتيجية للأجندة الأوروبية الجديدة للثقافة والأجندة الجديدة للبحر المتوسط.// انتهى //18:51ت م0072