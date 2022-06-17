الخبر 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسدشن معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أمس، برنامج "بوصلة الطاقات"، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ويستمر لـ ٦ أشهر، بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية ومشاركة من مركز حلول مبتكرة للتعليم.ويضم البرنامج 120 طالبًا وطالبة، بهدف تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية من خلال أربعة مشاريع هي الوعي الذاتي والمهارات الشخصية والمهارات التخصصية والممارسة، بالإضافة إلى تمكين في المبادرات المجتمعية، والقيادة الطلابية، بصورة علمية وعملية تطبيقية.و يحوي ورش عمل تدريبية، ومقاييس عالمية، وجلسات تمكين واستشارية.// انتهى //19:19ت م0077