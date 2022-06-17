جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستزينت منطقة "جده آرت بروميناد" في موسم جدة بمجموعة من المجسمات الفنية التي تشكل أبعاداً ثقافية وبيئية وحضارية تأخذ بجمالها الزائر في رحلة بصرية مشوقة من تصميم الفنانين العالميين، عبرت عما بداخل الفنانين من إبداعات منقطعة النظير تحاكي جمالية المنطقة وهويتها البحرية الأصيلة.وخطف مجسم "الصقر الذهب" الأنظار من خلال تصميمه الذي تميز فيه الفنان الكندي "كي ويست" إذ يعد فنان غزير الإنتاج الفني وسبق أن صمم أعمالاً إبداعية من بينها مجسمات ثلاثية الأبعاد، ويحمل مجسم الصقر في طياته القوة والإصرار والشجاعة بعناصره الطبيعية.وتحاكي الفنانة الأمريكية "جانيت إيكلمان" فن النحت بالألياف البصرية من خلال مجسم تم تصميمه في أرجاء المنطقة ويمثل عملها الفني المتسم بالفضاء وارتباطه في الهوية البحرية ويستوحي التصميم من مجموعة البيانات الخاصة بارتفاع موج البحر مشكلاً سلاسة في النحت بقطره الدائري المميز.ويستعرض الفنان "جافيد جاه" المتخصص في الهندسة المعمارية الإسلامية قطعًا فنية متعددة التخصصات في علم الفلك مستوحاة من الكواكب ويستند في تصاميمه إلى علم الكون وتنتقل تصاميمه بين فن الجداريات والعمارة المعاصرة، كما تم تصميم منحوتات إسلامية يتم استعرضها في جدة آرت بروميناد بألوان متعددة ترمز إلى علم الفلك.وأضافت المنحوتات العالمية في جدة آرت بعداً آخر للثقافة العالمية في الفنون ولمسات جمالية على الواجهة البحرية حيث يتمكن الزائرون من مشاهدتها في أرجاء المنطقة والتعرف على أسرارها واكتشاف رحلة البحث العلمي في المنحوتات الفكرية التي تمتزج بفنون الفعاليات المتنوعة في موسم جدة.// انتهى //19:20ت م0078