الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض ، فعالية توعوية ، بهدف التذكير بمحنة اللجوء في العالم .وبينت مسؤولة العلاقات الخارجيه في المفوضية نهى معروف أحمد أن المفوضية تقدم للاجئين الحماية الدولية بالتعاون مع الدول المستقبلة والمساعدات المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء وهي الحاجات الأساسية التي تأمن الحد الأدنى من كرامة الإنسان.يذكر أن هذه الفعالية شملت توزيع نشرة موجزة عن المفوضية، واستعراض كلمة معنوية للاجئين عن طريق البوابة الإلكترونية الرسمية للمفوضية.// انتهى //19:20ت م0079