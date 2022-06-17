الجبيل الصناعية 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين بمركز الزوار أمس، المستشار التجاري لسفارة دولة فرنسا لدى المملكة رشيد بولاوين والوفد المرافق له والمكون من عدد من الشركات الفرنسية، وذلك للتعرف على المنجزات الاقتصادية والصناعية والقصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة.وقدم قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة عرضًا عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة المحفزة للاستثمار ولمحة عامة عن المستثمرين الفرنسيين الحاليين والمستقبليين في مدينة الجبيل الصناعية.عقب ذلك، قام المستشار التجاري لسفارة دولة فرنسا والوفد المرافق له بجولة على مركز الزوار شاهدوا خلالها القصة الإبداعية الملهمة لنشأة مدينة الجبيل الصناعية والفكر الاستثماري المميز الذي خولها بأن تكون مصدر جذب للاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى البنية التحتية المميزة التي هيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين وأبرز مقومات النجاح فيها كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة وما تزخر به من مشاريع متعددة.كما اطلع المستشار التجاري والوفد المرافق له على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي الجديد بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية فضلاً عن تصميمه الجذاب الذي يحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذو الواجهة البحرية وما يتضمنه من تقدم وتطور في كافة الخدمات المقدمة، كما استمع أيضاً إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات والصناعات المتعلقة بالألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة.// انتهى //20:03ت م0080