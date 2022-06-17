الطائف 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسحقق الجواد مرتجح ابن فلاشي بول للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط الثامن الذي أقيم عصر اليوم الجمعة في الحفل الثاني ضمن سباقات موسم الطائف 2022 في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.وأظهر مرتجح تألقًا كبيراً في الشوط بإشراف المدرب عبدالله بن مشرف القحطاني والخيال عادل الفريدي الذي قاده للفوز باستحقاق بعد تنافس حامي مع الجواد الأصح.وشمل حفل اليوم ثمانية أشواط مختلفة الدرجات ومتعددة التصنيفات لجميع فئات الخيل العربية الأصيلة والثروبيرد .وتختتم غدا أحداث الأسبوع الأول من روزنامة سباقات موسم الطائف بإقامة كأس إمارة منطقة مكة المكرمة الذي يترقبه الوسط الفروسي في ظل أسماء الجياد البارزة المنتظر مشاركتها وسط تنافس حام لتحقيق الكأس.// انتهى //20:04ت م0081