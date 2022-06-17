جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأتاح موسم جدة الفرص للمواهب الشابة للتحليق بإبداعاتهم ومواهبهم الفنية أمام الزوار والسياح؛ الذين يتوافدون على الموسم بمختلف جنسياتهم.ويعد فن الرسم على الجداريات من الفنون العالمية الشهيرة الذي اكتسب زخماً في الفترة الأخيرة وتمكن من خلاله من إبراز طاقات شابة وصقل مواهبهم، ويمنحهم فرصة للظهور وخوض التجارب وتقديم خدماتهم المجتمعية في شتى الفعاليات.ويسهم الرسم على الجداريات للرسامين نقل تجاربهم الفنية آملين أن تصل مواهبهم للعالم، في فن البورتريه والفن التجريدي والسريالي وغيرها من المدارس الفنية التشكيلية إلى أن تطورت هوايتهم لتنتقل لمستوى أكبر في الجداريات .// انتهى //20:09ت م0082